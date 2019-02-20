Fransa, anti-semitizme karşı kitlesel eylemlere ve yeni yasal düzenlemelere hazırlanırken, Strasbourg kenti yakınlarında bir Yahudi mezarlığında bulunan 80 mezar saldırıya uğradı.

Mezarlıkta bulunan birçok mezar taşına sprey boyayla gamalı haç çizildiği belirlenirken, bazı mezar taşları da tahrip edildi.

Strasbourg savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner bizzat mezarlığı ziyaret etti.

Yahudi liderle kısa bir görüşme yapan Macron, "Harekete geçeceğiz, yasa yapacağız, cezalandıracağız" dedi.

Yahudi karşıtlığı ve Yahudilere karşı işlenen nefret suçları son günlerde Fransa'nın önemli gündem maddelerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde Fransız yetkililer, Yahudi karşıtı olayların 2018 yılında yüzde 74 oranında artış gösterdiğini açıklamıştı.

Fransız hükümeti anti-semitizme karşı yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışırken, bazı milletvekilleri anti-siyonizmin de bir Yahudi karşıtlığı çeşidi olarak tanınmasını talep ediyor ve İsrail devletinin var olmadığını söylemenin suç sayılmasını istiyor.