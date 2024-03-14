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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Mehmet Nuri Ersoy: Fransa'da yakalanan eserlerin Türkiye'ye iadesi büyük bir başarı

        Mehmet Nuri Ersoy: Fransa'da yakalanan eserlerin Türkiye'ye iadesi büyük bir başarı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre, Fransa'da yakalanan eserlerin Türkiye'ye iadesi büyük bir başarıyla sonuçlandı. Avusturya'da başlayan incelemenin Fransa'ya uzandığı ve Türk polisinin gerçekleştirdiği operasyonla suç şebekesinin çökertildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 21:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:43
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        Fransa'dan iade eserler
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        Fransa'da yakalanan 8 bin 659 eserimizin ülkemize iadesine sevindiren gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o sevindiren gelişmeyle ilgili bir açıklama yaptı; "Her şey, Avusturya'da bir müzayede firmasında satışa çıkan Anadolu kökenli çok sayıda sikkenin Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızca 2019'da tespit edilmesiyle başladı."

        Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasına şöyle devam etti; "Avusturya'da başlatılan inceleme Fransa'ya bağlandı. Fransız kolluk kuvvetleri ülkemizden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu eserleri pazarlayan kişilere karşı geniş kapsamlı ve örnek bir soruşturma başlattı. Bu sırada Türk polisi tarafından gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran Anadolu ve Miras Operasyonu ile bu eserleri kaçıran suç şebekesinin Türkiye ayağı çökertildi."

        Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasını şöyle tamamladı; "Dünya Gümrük Örgütü ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlayarak bilgi akışını güçlendirdi. Tüm bu çabalarının sonucunda Fransız Gümrük ve İstihbarat Birimi tarafından aralarında sikke ve yazıtların da bulunduğu 8 bin 659 eser yakalandı. Başta Fransa Gümrük ve İstihbarat Birimi ile İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı olmak üzere, Bulgaristan, Almanya, Avusturya ve Dünya Gümrük Örgütü yetkililerine, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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