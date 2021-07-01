Fransa'da yasa dışı menfaat soruşturması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa
ABONE OL

Fransa'da yasa dışı menfaat soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığında arama yapılıyor

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye yönelik başlatılan yasa dışı menfaat sağlama soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığında arama başlatıldı.

Fransa'da yasa dışı menfaat soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığında arama yapılıyor
Fransa'da yasa dışı menfaat soruşturması
0:00 / 0:00
AA

Le Parisien'in haberine göre, bakanları yargılama yetkisine sahip Cumhuriyet Adalet Mahkemesinden (CJR) 3 sorgu hakimi, başkent Paris'teki Adalet Bakanlığı binasında sabahtan itibaren arama başlattı.

Jandarmanın desteğiyle yapılan aramada, Bakan Dupond-Moretti'ye yönelik yasa dışı menfaat sağlama şüphelerini destekleyecek kanıt aranıyor.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak, CJR'ye şikayet etmişti.

CJR, şikayeti haklı bularak Bakan hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

Bakan, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında, Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan olmadan önce, Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORKUTTU! Son dakika: DSÖ'den Avrupa'ya yeni dalga uyarısı!
DÜNYA DSÖ'den Avrupa'ya yeni dalga uyarısı!
Hindistan'da yeni yasa tasarısı Bollywood'a sansür tartışmalarına yol açtı
DÜNYA Hindistan'da tartışmalı yasa tasarısı
Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa suçsuz bulundu
DÜNYA Ramaphosa'nın davasında son karar
İsveç'te sokak ortasında saldırıya uğrayan polis memuru hayatını kaybetti
DÜNYA İsveç'te sokak ortasında saldırıya uğrayan polis ...
SON DAKİKA: Avusturya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyi kırmızı listeden çıkardı
DÜNYA Avusturya, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren İtalyan fırkateyni izlemeye aldıklarını duyurdu
DÜNYA Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Hong Kong'un Çin'e devrinin yıl dönümünde düzenlenen geleneksel protestolar yasaklandı
DÜNYA Hong Kong'un geleneksel protestolarına yasak
SON DAKİKA: Rusya'da delta varyantı etkisi: Can kaybında yeni rekor!
DÜNYA Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde yeni rekor!
Joe Biden, 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından bölgeyi ziyarete gidecek
DÜNYA Joe Biden enkaz bölgesini ziyarete gidecek
İran lideri Hamaney, Reisi'nin yerine Yargı Erki Başkanlığına atama yaptı
DÜNYA İran lideri Ali Hamaney'den atama