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Fransa'da Yeşiller Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yannick Jadot

Fransa'da Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için partinin adayı olarak belirlendi.

Fransa'da Yeşiller Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yannick Jadot
Fransa'da Yeşiller'in cumhurbaşkanı adayı belli oldu
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AA

EELV'nin cumhurbaşkanı adayını belirlendiği ikinci turda Jadot, yüzde 48,97 oy alan rakibi EELV'nin eski başkan yardımcısı Sandrine Rousseau'yu az farkla geride bırakarak, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 51,03'ünün desteğiyle kazanan taraf oldu.

Jadot, oylamanın sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, her şeyi değiştirmenin vakti geldiğini, çevre ile ilgili sorunlara çözümün bulunması gerektiğini söyledi.

Jadot, seçimi kazanması halinde iklime öncelik veren cumhurbaşkanı olacağını belirtti.

Ülkede, aralarında aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Haraketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun bulunduğu 12 isim, seçime aday veya aday adaylığını açıklamıştı.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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