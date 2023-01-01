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Fransa'da yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı

Fransa'da yeni yıl kutlamalarında yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı

Fransa'da yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı
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AA

Ülkenin deniz aşırı topraklarından Mayotte Adası'nda basına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yeni yıl akşamı ve gecesinin genel anlamda sakin geçtiğini ve Fransa genelinde dün ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi.

Darmanin, yılbaşı gecesinde bir önceki yıla göre yakılan araç sayısında yüzde 20 azalma gözlemlediklerini ifade etti. Yeni yılda yakılan araç sayısı 690 oldu.

Yılbaşı gecesinde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Darmanin, bunun yüzde 11'lik bir artışa denk geldiğini belirtti.

Darmanin, gece havai fişek gösterisi düzenlenen başkent Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de 1 milyondan fazla kişi bulunduğunu, bu sayının daha geniş bir alanda 2 milyona çıktığını belirtti.

Yeni yıl gecesi 90 bin polis ve jandarma görev yaptı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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