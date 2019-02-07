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Fransa'dan İtalya Başbakan Yardımcısı Di Laio'ya uyarı: İçişlerimize karışma

Fransa, Sarı Yelekliler hareketinin liderleriyle buluşan İtalyan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Laio'ya ülkenin içişlerine karışmama uyarısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni tahrik, AB'nin kalbinde ortak olan iki komşu ülke arasında kabul edilemez" denildi.

Giriş: 07.02.2019 - 14:43 | Güncelleme:  
- EPA
Luigi Di Maio daha önce de Fransa hükümetinin tepkisini çekmişti.

Fransa, Sarı Yelekliler hareketinin liderleriyle buluşan İtalyan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Laio'ya ülkenin içişlerine karışmama uyarısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni tahrik, AB'nin kalbinde ortak olan iki komşu ülke arasında kabul edilemez" denildi.

İtalya'da iktidarın büyük ortağı olan popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Di Maio, Paris yakınlarındaFransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuştu.

Di Maio, paylaştığı İtalyanca Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" dedi. Ayrıca Sarı Yelekliler liderlerinden Christophe Chalençon ve Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler listesinin başında bulunan Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

https://twitter.com/luigidimaio/status/1092817232005136384

Fransa ve İtalya arasındaki ilişkiler, İtalya'da Haziran 2018'de popülist ve aşırı sağcı bir hükümetin işbaşına gelmesinden bu yana gergin. Fransa, geçen ay da Di Maio'nun "Paris'in onlarca Afrika ülkesini sömürmeye hiç son vermediğini" söylemesinin ardından İtalyan Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İtalya ayrıca, göç protestoları ve kültür gibi konularda Fransa'yla gerilim yaşamıştı.

Sarı Yelekliler hareketi

Sarı Yelekliler hareketi geçen Kasım ayında, Fransa'nın uzak yerlerinde araçlarına bağımlı olarak yaşayanlara darbe vurduğunu söyleyerek, yakıt vergisindeki artışa tepki olarak başlamıştı.

Eylemcilerin adı giydikleri fosforlu sarı yeleklerden geliyor. Fransa yasaları uyarınca tüm sürücüler araçlarında bu yeleklerden bulundurmak zorunda.

Ancak ilk eylemlerden ve hükümetin daha sonra yakıt vergilerinde U dönüşü yapmasının ardından, eylemcilerin halkın alım gücünün artırılması ve referandumlara izin verilmesi taleplerini de dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolara verdiği "yetersiz tepki" nedeniyle kendisinin "kısmen sorumlu" olduğunu söylemişti.

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BBC TÜRKÇE

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