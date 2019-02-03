Fransa'dan Maduro'ya 'Pazar gecesi' hatırlatması!

Fransa'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik seçim uyarısı tekrarlandı.

Fransız bakan, Maduro'nun Pazar gecesine kadar yeni bir başkanlık seçimi ilan etmemesi durumunda Fransa'nın muhalif lider Juan Guadio'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta, Fransa, İngiltere ve Almanya Maduro'ya 8 gün içerisinde seçim kararı alınmaması durumunda Guadio'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıyacakları yönünde bir açıklama yapmıştı.