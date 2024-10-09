Fransa'dan, Netanyahu'nun Lübnan halkını tehdit etmesine "provokasyon" nitelemesi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot konuk olduğu France 2 kanalında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Netanyahu'nun Lübnan halkını Gazze'deki olaylarla tehdit etmesi üzerine Barrot, "Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu olan ve halihazırda kırılgan bir durumda bulunan Lübnan'ı kaosa sürükler." ifadesini kullandı.

Barrot, böyle bir durumun yaşanması halinde İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılardan önce var olan güvenlik sorunlarından çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, "Lübnan'daki durum feci." dedi.

Netanyahu, yayımladığı İngilizce video mesajında Lübnan halkına seslenerek mevcut duruma ilişkin iddialarda bulunmuştu.

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Lübnan halkını, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı ile tehdit eden Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN 119 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.