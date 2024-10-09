Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'dan, Netanyahu'nun Lübnan halkını tehdit etmesine "provokasyon" nitelemesi | Dış Haberler

        Fransa'dan, Netanyahu'nun Lübnan halkını tehdit etmesine "provokasyon" nitelemesi

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan halkını Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı saldırılarla tehdit etmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 01:48 Güncelleme: 09.10.2024 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'dan Netanyahu'un sözlerine 'provokasyon' nitelemesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot konuk olduğu France 2 kanalında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

        Netanyahu'nun Lübnan halkını Gazze'deki olaylarla tehdit etmesi üzerine Barrot, "Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu olan ve halihazırda kırılgan bir durumda bulunan Lübnan'ı kaosa sürükler." ifadesini kullandı.

        Barrot, böyle bir durumun yaşanması halinde İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılardan önce var olan güvenlik sorunlarından çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, "Lübnan'daki durum feci." dedi.

        Netanyahu, yayımladığı İngilizce video mesajında Lübnan halkına seslenerek mevcut duruma ilişkin iddialarda bulunmuştu.

        REKLAM

        Lübnan halkını, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı ile tehdit eden Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullanmıştı.

        2 BİN 119 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #lübnan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"