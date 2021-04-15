Fransa, Pakistan'da Fransız karşıtı protestoların artmasıyla birlikte ülkede yaşayan vatandaşlarına ülkeyi geçici olarak terk etmeleri çağrısında bulundu.

Çağrıyı e-mail yoluyla yapan elçilik aynı çağrıyı Fransız şirketlerini kapsayacak şekilde yineledi. Ülkede Fransa karşıtı protestoları radikal (TLP) Tahrik-i- Lebbeyk partisi düzenliyor.

TRT’nin haberine göre, radikal Parti Lideri Saad Rizvi geçen yıl başladığı protestolarına Pakistan hükümetiyle yaptığı anlaşma sonucuyla son verdi. Bu anlaşma kapsamında, Fransa’nın İslamabad Büyükelçisinin ülkeden gönderilmesi, Paris’e büyükelçi atanmaması şartı ve Fransız ürünlerine boykot maddeleri vardı. Hükümetse İslamcı TLP’ partisine terörle mücadele kapsamında yasak getirdi ve parti lideri gözaltına alınmıştı.

TLP taraftarları parti liderinin gözaltına alınması ardından ülkede protestolar düzenlemişti. Pakistan'da büyüyen Fransa karşıtı protestolar Charlie Hebdo’nun Hz.Muhammed ile ilgili karikatürü resmetmesiyle başladı. Çıkan protestolarda 2’si polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.