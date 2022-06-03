Fransa Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz ve canlı izlenecek?

Fransa Danimarka maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Kylian Mbappe ve Christian Eriksen gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

FRANSA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Danimarka maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

FRANSA DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 1.Grup ilk maçına sahne olacak Fransa Danimarka mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.