Fransa, 'dezenformasyon' suçlamasıyla Rus firmaları için AB yaptırımları önerdi
Fransa, dezenformasyon yaydığını öne sürdüğü Rus firmalarına AB'nin yaptırım uygulamasını önereceğini duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Avrupa Birliği'nin dezenformasyon yayan Rus firmalarına yaptırım uygulamasına dair bir öneriyi AB yönetimine sunacaklarını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Paris'te bir basın toplantısı düzenleyen Sejourne, "Dezenformasyon rejimini destekleyenlere karşı bir yaptırım kararı önereceğim" dedi.
AB, şimdiye dek Rusya'ya yönelik 13 yaptırım paketi yürürlüğe koydu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş yelpazeye yayılıyor.