Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan Lübnan’a göz dağı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter hesabından attığı tweetle, Lübnan'da yolsuzluk yaptığından şüphelendiği ve yeni bir kabine kurulmasının engelleyen Lübnanlı yetkililere yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarının sadece başlangıç olduğunu dile getirdi.

Beyrut’a gidişinden önce açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı, Beyrut'a birlik mesajı verirken Lübnan'da hükûmetin kurulmasına yönelik girişimlere tepkisini dile getirdi ancak herhangi bir siyasinin adını vermedi.

LÜBNAN'DA SİYASI İSTİKRARSIZLIK

Lübnan başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ülkenin geçmişten bugüne sahip olduğu siyasi istikrarsızlık derinleşti. Başbakan Hassan Diab'ın hükûmeti 2020’de gerçekleşen olay sonrasında istifa etti. Yeni bir hükûmetin kurulması için görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn arasındaki anlaşmazlık hükûmetin kurulamamasına neden oldu.

Tüm bunlara Covid-19 krizi de eklenince ülke ekonomik ve mali kriz eşiğine geldi. Ülkenin yerel para birimi dolar karşında %85 değer kaybetti.

Fransa'nın uzun süredir Lübnan'a ilişkin acil reform çağrısı hâlâ sonuçlanmadı. İki ülke arasındaki ilişki Fransa'nın sömürgecilik geçmişine dayanıyor.

France24, AP