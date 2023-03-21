Banyo yapmak orucu bozar mı?

AA

Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in tartışmalara yol açan sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Smotrich'in Filistin halkının varlığını inkar eden sözlerinin "çirkin" ve "sorumsuzca" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail hükümetinde yüksek yetkilere sahip kişiler vakur davranmaya, başkalarının haysiyetine saygı duymaya ve gerilimi artıracak her türlü ifadelerden kaçınmaya çağrıldı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Paris ziyareti esnasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halk olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarının da içinde olduğu İsrail haritası kullanması dikkati çekmişti.

Fotoğraf: AA