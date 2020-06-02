Reuters

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa ekonomisinin bu yıl koronavirüs krizi ve koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için ülke çapında tecrit uygulamaları nedeniyle yüzde 11 küçüleceğini açıkladı.

Maire RTL radyosunda yaptığı açıklamada "Virüs bizi ağır etkiledi, Fransız halkının sağlığını korumak için etkili

önlemler aldık, ancak ekonomi üç ay boyunca neredeyse durdu" dedi.

"Bunun bedelini büyüme ile ödeyeceğiz" diyen Maire bir sonraki bütçe toplantısında daralma tahmininin, önceki bütçedeki yüzde 8 yerine yüzde 11 olacağını belirtti.