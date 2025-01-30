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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fransa ekonomisi son çeyrekte geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Fransa ekonomisi siyasi kriz nedeniyle son çeyrekte geriledi

        Fransa ekonomisi, siyasi krizin iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz etkilemesi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın etkisinin azalmasıyla geçen yılın son çeyreğinde küçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:29
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        Fransa ekonomisi son çeyrekte geriledi
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        Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) öncü verilerine göre, Fransa'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü.

        Beklenti ekonominin durgun kalması yönündeydi. Fransız ekonomisi en son 2023'ün ilk çeyreğinde küçülmüştü.

        Son çeyrekte Fransa ekonomisinde küçülmede siyasi krizin iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz etkilemesi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın etkisinin azalması etkili oldu.

        Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 büyümüştü. Temmuz ve ağustos aylarında Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunları Fransız ekonomisinin geçen yılın en hızlı çeyreklik büyümesine yardımcı olmuştu.

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        Fransız ekonomisi yaz aylarındaki güçlü büyümenin ardından ivme kaybeden özel tüketim nedeniyle sonbahar aylarında da yavaşladı.

        İç talep dördüncü çeyrekte Fransız ekonomisine olumlu katkıda bulunurken, son çeyreğinde ihracatın azalması ve ithalatın artması nedeniyle dış ticaretin katkısı yine negatif oldu.

        Fransa ekonomisi 2024'ün tamamında ise yüzde 1,1 büyüdü. 2023'te ekonomi yüzde 1,1 ve 2022'de ise yüzde 2,6 büyümüştü.

        ING Fransa ekonomistlerinden Charlotte de Montpellier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fransa'nın ekonomik durumunun yaz aylarından bu yana keskin bir şekilde kötüleştiğini belirterek, "Şirketler ve hane halkları için potansiyel vergi artışları da dahil olmak üzere gelecekteki bütçe ayarlamalarına ilişkin belirsizlik, siyasi istikrarsızlık, olimpiyatların ardından yaşananlar ve daha az elverişli bir uluslararası ortam, dördüncü çeyrekte ekonomik faaliyetlerini zayıflattı." ifadelerini kullandı.

        Ülkede bütçe konusundaki anlaşmazlık, geçen yıl Başbakan Michel Barnier'in 3 aylık merkez sağ hükümetini düşürmüştü. Fransa'da siyasi kriz ekonomiyi de tedirgin ederken, iş dünyasının güveni sarsılmaya devam ediyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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