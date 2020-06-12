Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaFransa, François Mitterrand'ın gizli Ruanda Katliamı arşivlerini açıyor - Haberler
ABONE OL

Fransa, François Mitterrand'ın gizli Ruanda Katliamı arşivlerini açıyor

Fransız mahkemesi Fransa'nın Ruanda Katliamı'nda ilişkin arşivleri açma kararı verdi. Karar, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un soruşturma emri vermesinden 14 ay sonra geldi.

Ruanda Katliamı
DHA

Fransa'da Ruanda katliamına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Fransa, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda Soykırımı ile ilgili arşivlerini açacağını duyurdu.

Soykırım öncesi Ruanda'da görev yapan General Jean Varret, soykırım riskini bildiğini ve Fransa'yı uyardığını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını açıklamıştı. Eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" demişti.

MİTTERAND ARŞİVLERE 2'NCİ BİR YASAK KOYDURMUŞTU

Fransa'da Ruanda katliamı dönemine dair arşivler üzerindeki "devlet sırrı" yasağının kaldırılmasına rağmen, Mitterrand tarafından ikinci bir yasak konulmuştu.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı.

Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 116 bini geçti
DÜNYAABD'de can kaybı 116 bini aştı!
Kuzey Kore'den ABD ile ilişkilerine yönelik açıklama: Ümidimiz kesildi! - Haberler
DÜNYAKuzey Kore'den ABD açıklaması: Ümidimiz kesildi!
Çin'de Kovid-19'u duyuran doktorundan eşinden açıklama: Son hediyen ulaştı - Haberler
DÜNYAKovid-19'u ilk o duyurmuştu: Eşinden açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi koronavirüse yakalandı - Haberler
DÜNYAUkrayna'nın 'first lady'si Kovid-19'a yakalandı!
Dışişleri'nden ABD'nin Metin Topuz açıklamasına tepki!
DÜNYADışişleri'nden ABD'nin Metin Topuz açıklamasına ...
Biden'dan dikkat çeken açıklama: Trump oy çalmayı deneyecek
DÜNYABiden'dan dikkat çeken açıklama: Trump oy çalmayı ...
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden TV kanalı protesto etti!
DÜNYALübnan'da Türkiye'ye hakaret eden TV kanalı protesto ...
ABD'de 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' hareketine olumlu bakış ikiye katlandı
DÜNYAABD'de 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' hareketine ...
Bağdat ve Washington anlaştı: Irak'ta ABD askeri sayısı azaltılacak - Haberler
DÜNYABağdat ve Washington anlaştı: Irak'ta ABD askeri ...
Pompeo'dan Metin Topuz açıklaması!
DÜNYAPompeo'dan Metin Topuz açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X