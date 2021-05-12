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Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, muhtıracı askerleri ordudan istifaya çağırdı

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine iç savaş uyarısında bulunan muhtıracı muvazzaf askerlere, üniformalarını bırakıp ordudan istifa etmeleri çağrısında bulundu

Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, muhtıracı askerleri ordudan istifaya çağırdı
Fransa Genelkurmay Başkanı'ndan muhtıracı askerlere istifa çağrısı
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AA

Lecointre, ordudaki tüm askerlere gönderdiği mektupta, aşırı sağcı Valeurs Actuelles'te bir grup muvazzaf asker tarafından isim vermeden yayımlanan muhtıraya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Metne imza atan askerlerin görüşlerini özgürce savunabilmesi için üniformalarını bırakmasının en mantıklı şey olacağını belirten Lecointre, her askerin uymak zorunda olduğu ihtiyat yükümlülüğünün son haftalarda büyük ölçüde ihlal edildiğini kaydetti.

Lecointre, mektuba imza atanların kişisel fikirlerini savunma adına orduyu, müdahale yetisi ve misyonu olmayan siyasi tartışmaların içine çektiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; askerleri sağduyu sergilemeye davet eden Genelkurmay Başkanı Lecointre, "Her asker istediğini düşünmekte özgürdür ancak vatandaş ve asker olarak sorumluluklarını açık bir biçimde ayırmak da askerin kendi yükümlülüğüdür." ifadesini kullandı.

François Lecointre, tarafsızlığın orduya koşulsuz ve art niyet olmadan hizmet imkanı sağladığını vurguladı.

ÜÇ HAFTADA 2 BİLDİRİ

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla askerin, Valeurs Actuelles dergisinin sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları ilk bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunularak, Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu.

"İslamcılık" ve banliyölerde yaşayanların, Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler ve yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunulmuştu.

Fransa'da 16 emekli generalin, ayrıca Ulusal Meclisteki siyasi gruplardan "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesini talep ettiği ve "iç savaş" uyarısı yaptığı bir dosya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde, 9 Mayıs'ta yayımlanan ve adlarını vermeyen muvazzaf askerlere ait olduğu belirtilen ikinci muhtırada, "Fransa'nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu" savunulmuştu.

Bildiride, Fransa'nın iç savaşa sessizce hazırlandığı ileri sürülerek, Cumhurbaşkanı Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere harekete geçme çağrısında bulunulmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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