Fransa ile ABD, finalde karşılaşacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol erkekler branşında Fransa-ABD finali oynanacak.
Fransa ile ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol erkekler branşında adını finale yazdıran takımlar oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşının yarı final maçları oynandı.
Yarı final ilk maçında Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 73-69 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
İkinci maçta karşılaşan ABD ise Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti. Almanya ile Sırbistan ise bronz madalya maçına çıkacak.
Altın ve bronz madalya maçları yarın oynanacak.
Eşleşmelerin maç programı TSİ şöyle:
12.00 Almanya-Sırbistan
22.30 Fransa-ABD