Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi Direktörü:

AA

Bachare, Macron yönetiminin derneği kapatma kararına, İslam karşıtı tutumuna ve artan Müslüman karşıtı saldırılara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in önce öğretmenin öldürüldüğü olayda derneği sorumlu tuttuğunu, daha sonra ise derneği "İslamcıların yuvası" olmakla suçladığını, bu nedenle derneği kapatmak istediğini ifade eden Bachare, şimdiye kadar kendilerine herhangi resmi yazı gelmediğini söyledi.

Bachare, "Bizim cevabımız hukuki olacak. Suçlamaları reddediyoruz." dedi.

Fransa'da son dönemde Müslüman derneklere yönelik artan baskılar ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamalarına değinen Bachare, "Fransa'da bu döngüsel bir durum. Bir topluma ayrımcılık yapıldığında İslam karşıtı saldırılar artıyor. Bundan üzüntü duyuyoruz. Siyasetçileri ve medyayı mantıklı olmaya ve toplumun temelini oluşturan sorumluluğa ve hukuk kurallarına geri dönmeye davet ediyoruz." dedi.

Bachare, son dönemde artan İslam karşıtı saldırıları kınadığını vurguladı. Bu tür saldırıya uğrayanların şikayette bulunması gerektiğini ve CCIF'ye başvuruda bulunabileceğini ifade eden Bachare, "Fransa'da seçimler yaklaştığında İslam karşıtlığı artıyor. Fransa'da yaşayan Müslümanlar, Fransız vatandaşıdır ve barış içinde yaşamak istiyorlar. Her seçimde ekonomik ve sosyal başarısızlıkları örtmek için Müslümanlar hedef gösterilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bachare, ülkede kapatılacak olan dernekleri, hukuk yollarına başvurmaya davet etti.

"Fransa'da Müslümanların geleceğine ilişkin çok ciddi endişe ve korku var. Çünkü Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor. Müslümanlar siyasi açıklamalar üzerinden ayrımcılığa uğruyor ve bu medyada yer alıyor. Biz (siyasetçileri) sorumlu olmaya davet ediyoruz." diye konuşan Bachare, ülkede ırkçılık karşıtı derneklerin CCIF'ye dayanışma gösterdiğini aktardı.

Bachare, bundan sonraki çalışmalarını güvenlik nedenleriyle Avrupa'nın bir başka ülkesinde sürdüreceğini belirtti.

Müslümanlara yapılan ırkçılığa tepki göstermenin ülkede rahatsızlık yarattığını vurgulayan Bachare, ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek "İçişleri Bakanı kamuya açık şekilde açıklamalarda bulunuyor ve bizi tehlikeye atıyor. Biz ölüm tehditleri içeren mektuplar alıyoruz. Fransa'da medeni hakları savunduğumuz için tehditler alıyoruz. Fransa'da bu gerçeği kabul edemeyiz." dedi.

Bachare, ülkede dini özgürlüklere saygı gösterilmesini istediklerini belirtti.

CCIF Genel Direktörü, "Ülkede düzenlenen tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırıları kınasak bile bunu yapmamakla suçlanıyoruz. (Öldürülen öğretmen) Samuel Paty'nin ailesine desteğimizi ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Arap dünyasında, Macron'un son dönemde İslam karşıtı tutum sergilemesi karşı tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.