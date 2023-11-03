Fransa, İsrail makamlarından gerekçe istedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, Gazze'deki Fransız Enstitüsünü vurduklarına ilişkin kendilerini bilgilendirdiği belirtildi.

Saldırı sırasında hiçbir çalışanın ve Fransız vatandaşının Enstitüde olmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail makamlarından "derhal" hangi gerekçe ile Fransız Enstitüsünü vurma kararı aldığını bildirmesi istendi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Fransa'nın Gazze'deki sivil kayıpların sayısından "ciddi endişe" duyduğu ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine ve personeline yönelik saldırılarının kınandığı belirtildi.

Gazze'deki Fransız Enstitüsü, yurt dışında Fransızca ve Fransız kültürünü yaymak için faaliyet gösteren Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı 150'den fazla enstitüden biri niteliğindeydi.