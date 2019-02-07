Fransa, İtalya'daki büyükelçisini geri çekti!

Fransız hükümeti, İtalya'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu. Karar İtalya Başbakan Yardımcısının Sarı Yelekliler'le buluşmasının ardından verildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa birkaç aydır tekrarlanan temelsiz saldırıların ve şok edici açıklamaların hedefi oluyor" ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın sözlü saldırılarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzerinin görülmediğinin belirtildiği açıklamada, "Anlaşmazlıkların oluşması başka şey, ilişkileri oy toplamak için manipüle etmek başka şey. Bu hareketler ciddi bir durum yaratıyor ve İtalyan hükümetinin Fransa'ya ilişkin niyetleriyle ilgili soru işaretleri yaratıyor." denildi.