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HaberlerDünya
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Fransa, Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını 3 Mayıs'tan itibaren 4 aşamada kaldırmayı planlıyor.

Fransa, Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor
Fransa, kısıtlamaları 4 aşamada kaldırıyor
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AA

Ulusal basında yer alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planına göre, ülkede 4 haftadır yürürlükte olan sıkı kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar 4 aşamada tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Her bölgedeki sağlık durumuna göre kısıtlama kaldırma aşamalarının ertelenebileceği belirtilen planda, 3 Mayıs'tan itibaren gündüz seyahat kısıtlamaları ve bölgeler arası seyahat yasağı kaldırılacak, liseler ve kolejler yarı zamanlı açılacak.

Plana göre, 19 Mayıs'ta gece sokağa çıkma yasağı 19.00'dan 21.00'e çekilecek, sinema ve dükkanlar açılacak.

SPOR SALONLARI AÇILIYOR, RESTORANLARIN HİZMETİ GENİŞLİYOR

Haziranda ise 21.00 olan gece sokağa çıkma yasağı 23.00'e çekilecek, restoranların kapalı mekanda hizmetine izin verilecek ve spor salonları açılacak.

Mekanların üstü açık alanlarında masalarda en fazla 6 kişi bir arada oturabilecek, dışarda da 10'dan fazla kişinin bir arada toplanması yasak olacak.

Her şey yolunda giderse son aşamaya 30 Haziran'da geçilecek, sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılacak. Aşı karnesi uygulaması sayesinde 1000'den fazla kişinin katılabileceği etkinliklere izin verilecek.

Gece kulüpleri ise ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.​​​​​​​​​​​​​​

VAKALARDA SON DURUM

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, 324 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 103 bin 947'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 539 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 911 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1704 artışla 336 bin 281'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 874 bin 991'e çıktı, bunlardan 6 milyon 61 bin 920'sine ikinci doz uygulandı.

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