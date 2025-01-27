Fransa Ligue 1'de 19. haftanın sonuçları ve puan durumu

Fransa Ligue 1'nin 19. haftasında oynanan maç, Nice ile Marsilya arasında gerçekleşti.

Paris SG, ligin bu haftasında Reims ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 0-0 biten maçta Paris SG ve Reims 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 46, konuk ekip ise 21 puan ile noktaladı.

Marsilya, deplasmanda Nice ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Marsilya'nın puanı 37, Nice'nin ise 30 oldu.

Lyon, deplasmandaki maçında Nantes'e karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Nantes 17 puana ulaşırken Lyon ise 29 puana yükseldi.

Lille, deplasmanda Strasbourg ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Lille'nin puanı 32, Strasbourg'un ise 24 oldu.

Auxerre, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi St Etienne ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

Monaco, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Rennes ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Fransa Ligue 1'nin 19. haftasında Havre ile Brest arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Lens evinde ağırladığı Angers ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Lens 27 puana ulaşırken, Angers ise 22 puana yükseldi

Fransa Ligue 1'nin 19. haftasında Toulouse ile Montpellier arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.