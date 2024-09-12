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        Fransa Maliye Bakanı Le Maire istifa etti

        Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin parlamento seçimlerini kaybetmesinden iki ay sonra Maliye Bakanı Le Maire istifa etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:51
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        Fransa Maliye Bakanı istifa etti
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        Haziran ayındaki parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin yenilgiye uğramasından iki ay sonra Bruno Le Maire Maliye Bakanlığı'na veda etti.

        Le Maire, ayrılık mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Sevgili dostlarım, ben ayrılıyorum. Michel Sardou'nun dediği gibi, sizi seviyorum ama gidiyorum."

        2017'deki zaferinden bu yana Emmanuel Macron'un destekçisi olan Bruno Le Maire, Maliye Bakanlığı görevinde en uzun süre kalma rekorunu elinde tutarak ayrılıyor.

        Bruno Le Maire veda konuşmasında, yedi yıllık görev süresi boyunca kendisine eşlik eden bakanlara teşekkür etti.

        Geçtiğimiz yedi yıl boyunca Bruno Le Maire, devasa yardım paketleriyle Fransız ekonomisini krizlerden korumaya çalışmış, hem işletmeler hem de hane halkı için vergileri düşürmeye devam edeceği sözünü verirken keskin bir şekilde kötüleşen kamu maliyesinde bir toparlanma başlatmak zorunda kalmıştı. Bütçe açığıyla mücadele eden Le Maire, ayrıca sürdürülebilir büyüme için gerekli koşullar olarak gördüğü tam istihdam ve Fransa'nın yeniden sanayileşmesini öncelikleri arasına almıştı.

        Fransa'da hiçbir partinin mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle Fransa'nın siyasi rotası belirsizliğini koruyor.

        Macron, muhafazakar Michel Barnier'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı ancak Barnier henüz bir hükümet kurmuş değil. Kanuna göre Macron'un seçimin birinci partisinin başbakan adayını ataması gerekmiyor ancak teamüllere göre ataması gerekiyordu.

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