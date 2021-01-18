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Fransa Meclisi, 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağı tasarısını reddetti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklama girişimleri Ulusal Meclis tarafından kabul görmedi

Fransa Meclisi, 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağı tasarısını reddetti
AA

Ulusal Mecliste toplanan özel komite, iktidar partisinin milletvekilleri Berge ile Moreau tarafından hazırlanan "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde ekleme çalışmalarını görüştü.

AA'nın haberine göre; Komite söz konusu maddeleri "aşırıcı" bularak yasa tasarısına eklenmelerine onay vermedi.

Diğer yandan bugünden itibaren "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" yasa tasarısı Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanacak.

LREM Grup Başkanvekili Christophe Castaner de başörtüsüne ilişkin maddeyi "tartışmaları histerik hale getirebilecek ve tasarı metniyle ilgisi olmayan bir konu" olarak değerlendirerek reddedilme kararını yerinde bulduğunu belirtti.

Fransa'da iktidar partisinden iki milletvekili Berge ile Moreau 16 Ocak'ta hükümetin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde eklediklerini açıklamıştı.

Tasarısıyla camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

FRANSIZ BAKAN SCHİAPPA: 5 YAŞINDA ÖRTÜLÜ KIZ GÖRMEYİ TAHAMMÜL EDİLMEZ BULUYORUM

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, ülkede kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması girişimine destek vererek, "5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Schiappa, Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklayan madde eklemelerine ilişkin LCI televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Milletvekillerini desteklediğini belirten Schiappa, "5 yaşında örtülü kız görmeyi, bebek arabasında 2 yaşındaki örtülü bir kıza rastlamayı tahammül edilmez buluyorum." dedi.

Schiappa, söz konusu başörtüsü yasağının Ulusal Mecliste toplanan özel komite tarafından reddedilmesine ilişkin ise komisyonda dinlenen Müslüman temsilcilerin de küçük kızların başörtü takmalarını onaylamadığını iddia etti.

Çocuklarının örtünmesini normal karşılayanların da olduğunu bildiğinden bahseden Schiappa, konunun gelecek günlerde Fransa'da tartışılan gündemler arasında yer alacağını söyledi.

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