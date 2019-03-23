Fransa, EURO 2020 H Grubu eleme maçında Moldova'ya konuk oldu. Deplasman ekibi, Griezmann, Giroud, Varane ve Mbappe'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Moldova'nın golü Ambros'tan geldi.

Fransa, gruptaki bir sonraki maçında İzlanda'yı ağırlayacak.

Öte yandan İzlanda gruptaki ilk maçında Andorra'yı 2-0 yendi.