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        Haberler Dünya Fransa, nikotin poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Fransa nikotin poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor

        Fransız hükümetinin, özellikle gençler arasında yaygınlaşan nikotin poşetlerini gelecek haftalarda yasaklamaya hazırlandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:28 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:28
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        Nikotin poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor
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        Fransa Sağlık Bakanı Genevieve Darrieussecq, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, nikotin poşetleri ve benzeri ürünlerin tüketimine dayalı gençlerde zehirlenme vakalarının giderek arttığını ve bundan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

        Darrieussecq, bu ürünlerin reklamlarının hedef kitlesinin gençler olduğuna dikkati çekerek, gençleri korumak istediğini ifade etti.

        Hükümetin, nikotin poşetleri ve benzeri ürünlerin tüketimini yasaklama kararı aldığını belirten Darrieussecq, bu yöndeki kararın gelecek haftalarda çıkacağını duyurdu.

        Darrieussecq, nikotin dozu yüksek bu ürünlerin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bunların pazarlanmasını yasaklamak bizim görevimiz." dedi.

        Gençler arasında kullanımı yaygın olan küçük çay poşetlerine benzeyen nikotin poşetleri, farklı aromalarda satılıyor.

        ​​​​​Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Fransa
        #nikotin poşeti
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