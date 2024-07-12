Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Bastille Günü 'Erik Dalı' ile kutlandı
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, milli bayramları olan Bastille Günü'nü 'Erik Dalı' parçasıyla kutladı. Büyükelçilik resmi hesabı, milli bayramlarda 'Erik Dalı' çalmanın bir gelenek haline geldiğini paylaştı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransız İhtilali ve Bastille Baskını'nın kutlandığı Bastille Günü'nde, Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği 'Erik Dalı' eseriyle eğlendi.
Bahçeşehir Üniversitesi'nden Dr. Işıl Acehan'ın kendi hesabından paylaştığı videoda Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği binasında Erik Dalı çaldığı görülürken, Büyükelçilik resmi hesabı Acehan'a cevap vererek, Erik Dalı'nın milli bayramlarda çalınmasının kendileri için 'bir geleneğe' dönüştüğünü yazdı.
Büyükelçilik Erik Dalı'nın yanında Tarkan'dan 'Hüp' şarkısının da çalındığı anları da paylaştı.