Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

Fransa'nın araştırmasına göre, köpekler Covid-19’u tespit etmede yüzde 97 doğrulukla başarılı

Bir Fransız araştırmasına göre, köpekler Covid-19’u birçok yanal akış testinden daha doğru ve hızlı tespit ediyor.

Fransa'nın araştırmasına göre, köpekler Covid-19’u tespit etmede yüzde 97 doğrulukla başarılı

Guardian gazetesinin aktardığı habere göre, Fransız araştırması köpeklerin yüzde 97 doğrulukla Covid-19’u tespit ettiğini söyledi. Kitlesel virüs taramaları için köpeklerin kullanılabileceğini söyleyen araştırma, köpeklerin enfekte olan kişilerin ortalama yüzde 72’sini ve enfekte olmayanların yüzde 58’ini doğru şekilde tanımladığı bildirildi.

Fransa’nın ulusal veterinerlik okulu olan Necker- Cochin hastanesi klinik araştırma birimi tarafından yapılan araştırma, Paris hastane kuruluşu tarafından onaylandı. Araştırmanın, köpeklerin Covid-19’u tespit etmedeki koku yetisinin ispatının örneği olduğunu söyledi.

Köpeklerin PCR testlerinin yerine almasına ilişkin sorulara yönelik açıklama yapan Profesör Marcy Tréluyer, bunun mükemmel bir sonuç olduğunu ancak PCR testlerin yerini almak demek olmadığını söyledi.

Büyük ölçüde bu gelişmenin toplu testi kolaylaştıracağını söyleyen yetkililer araştırma sürecini anlattı.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Araştırma kapsamında, Paris’te PCR testi yaptıran 76 yaşları arasında 335 kişinin koltuk altlarına iki dakika boyunca pamuklu ped bastırıldı.

Bastırılan pamuklu pedleri numune olarak toplayan araştırmanın sonucunda numuneler kavanozlara kapatılarak dokuz köpeğe koklaması için verildi.

Köpekler daha önce PCR testi pozitif çıkan 109 kişinin yüzde 97’sini tespit ederken, testi negatif çıkanları da yüzde 91 oranında tespit etti.

Tartışmalar köpek bakıcıların araştırmanın uygulandığı 335 kişinin daha önce pozitif olup olmadığını bilip bilmediğine odaklandı.

Araştırma kapsamında köpek bakıcıları hangi kişilerin pozitif olduğunun bilmiyordu. Covid-19’u tespit etmek için halihazırda birçok ülke, Covid-19'u tespit etmek için köpekleri kullanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den İsrail açıklaması!
DÜNYAMerkel'den İsrail açıklaması!
İki ülkeden yapıcı diplomasi hamlesi: ''Farklılıklara sahip olduğumuz bir sır değil.''
DÜNYAMoskova-Washington hattından pozitif mesaj!
SON DAKİKA: Pentagon'dan yeni UFO açıklaması: Görüntüler inceleniyor - Haberler
DÜNYAPentagon'dan yeni UFO açıklaması!
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki! - Haberler
DÜNYALavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki!
2021'e damgasını vuran ABD Kongre baskını tartışmaları devam ediyor
DÜNYAABD Kongre binası işgali Cumhuriyetçiler ve ...
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İsrail'de
DÜNYAAlmanya Dışişleri Bakanı İsrail'de
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı günler sonra 4 binin altına indi!
DÜNYAHindistan'da can kaybı günler sonra 4 binin altında!
İlk doz Covid-19 aşısını olan Prens William sağlık çalışanlarına teşekkür etti
DÜNYAPrens William ilk doz Covid-19 aşısını oldu
SON DAKİKA: Güney Çin Denizi'nde ABD-Çin gerginliği bitmiyor - Haberler
DÜNYAABD ile Çin arasında savaş gemisi gerginliği!
SON DAKİKA: BM duyurdu: İsrail'in saldırılarında en az 75 bin Filistinli yerinden edildi!
DÜNYABM: En az 75 bin Filistinli yerinden edildi!