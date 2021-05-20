Guardian gazetesinin aktardığı habere göre, Fransız araştırması köpeklerin yüzde 97 doğrulukla Covid-19’u tespit ettiğini söyledi. Kitlesel virüs taramaları için köpeklerin kullanılabileceğini söyleyen araştırma, köpeklerin enfekte olan kişilerin ortalama yüzde 72’sini ve enfekte olmayanların yüzde 58’ini doğru şekilde tanımladığı bildirildi.

Fransa’nın ulusal veterinerlik okulu olan Necker- Cochin hastanesi klinik araştırma birimi tarafından yapılan araştırma, Paris hastane kuruluşu tarafından onaylandı. Araştırmanın, köpeklerin Covid-19’u tespit etmedeki koku yetisinin ispatının örneği olduğunu söyledi.

Köpeklerin PCR testlerinin yerine almasına ilişkin sorulara yönelik açıklama yapan Profesör Marcy Tréluyer, bunun mükemmel bir sonuç olduğunu ancak PCR testlerin yerini almak demek olmadığını söyledi.

Büyük ölçüde bu gelişmenin toplu testi kolaylaştıracağını söyleyen yetkililer araştırma sürecini anlattı.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Araştırma kapsamında, Paris’te PCR testi yaptıran 76 yaşları arasında 335 kişinin koltuk altlarına iki dakika boyunca pamuklu ped bastırıldı.

Bastırılan pamuklu pedleri numune olarak toplayan araştırmanın sonucunda numuneler kavanozlara kapatılarak dokuz köpeğe koklaması için verildi.

Köpekler daha önce PCR testi pozitif çıkan 109 kişinin yüzde 97’sini tespit ederken, testi negatif çıkanları da yüzde 91 oranında tespit etti.

Tartışmalar köpek bakıcıların araştırmanın uygulandığı 335 kişinin daha önce pozitif olup olmadığını bilip bilmediğine odaklandı.

Araştırma kapsamında köpek bakıcıları hangi kişilerin pozitif olduğunun bilmiyordu. Covid-19’u tespit etmek için halihazırda birçok ülke, Covid-19'u tespit etmek için köpekleri kullanıyor.