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Fransa'nın Hindistan'a savaş uçağı satışında yolsuzluk skandalı

Fransa'nın Yunanistan'a satışıyla gündemde olan Rafale savaş uçaklarının, 2016'da Hindistan'a satışında yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı.

Fransa'nın Hindistan'a savaş uçağı satışında yolsuzluk skandalı
Fransa'nın Hindistan'a uçak satışında yolsuzluk skandalı
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AA

Mediapart internet sitesinin özel haberine göre, Fransa ile Hindistan Eylül 2016'da, François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde toplam 7,8 milyar avroluk 36 Rafale savaş uçağının satışı konusunda anlaşma imzaladı.

Fransız savunma şirketi Dassault Aviation'un ürettiği 36 uçağın Hindistan'a satışı, Fransa'nın o zaman kadar imzaladığı en büyük silah anlaşmasıydı.

Anlaşmayla ilgili yolsuzluk iddialarının medyada yer alması üzerine, Ekim 2018'de Fransa Kamu Savcılığı Hizmetlerinin mali suçlar kolu Ulusal Finans Savcılığına, Rafale savaş uçaklarının satışıyla ilgili muhtemel bir yolsuzluk uyarısı yapıldı.

Bu iddialar, Fransa Yolsuzlukla Mücadele Kurumunun (AFA),Dassault'ya rutin denetimiyle aynı zamana denk geliyordu.

AFA müfettişleri, şirkette yaptıkları denetimde, 2017 yılı hesaplarında, "müşterilere hediye" başlığı altında girilen 508 bin avroluk bir harcamaya denk geldi.

Müfettişler, birkaç yüz dolarlık bir yemek ya da pahalı bir saatin yolsuzluk sayılabileceği ülke yasalarına göre, bu harcamanın oldukça yüksek olduğunu belirterek, şirketten açıklama istedi.

NAYLON FATURA ŞÜPHESİ

Şirket, bu faturanın, Hindistanlı Defsys Solutions şirketine 50 model uçağın 1 milyon 17 bin avroya yaptırılması siparişinin yarısı olduğu açıklamasında bulundu.

Dassault'nun kendi uçaklarının modelini niye Hindistanlı bir şirkete yaptırdığı, neden bu harcamanın müşteriye hediye olarak kayıtlara geçtiği, bu modellerin gerçekten yapılıp yapılmadığını sorgulayan AFA müfettişleri, bu kaydın bazı finansal hareketleri gizlemek amaçlı balon bir işlem olduğundan şüphelendi.

Mediapart'ın araştırmaları, Defsys Solutions şirketinin model yapım uzmanı olmadığını, üç nesildir havacılık ve savunma endüstrilerinde aracı olan Gupta ailesine ait bir şirket olduğunu gösteriyor.

FATURANIN KESİLDİĞİ KİŞİYE HİNDİSTAN'DA YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Ocak 2019'da Hindistan medyası, Rafale anlaşmasında çalışan Sushen Gupta'nın, Hindistan Savunma Bakanlığından gizli belgeleri aldığı bilgilerini paylaştı.

Fransız Dassault firmasına 1 milyon avroluk faturayı gönderen kişi olan Gupta, Mart 2019'da İtalyan-İngiliz AgustaWestland şirketinin Hindistan'a helikopter satışında "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AgustaWestland'den 50 milyon avro alarak, bunu Hint yetkililere rüşvet olarak dağıtma suçlamasını reddeden Gupta, kefaletle serbest bırakıldı.

AFA, YOLSUZLUĞU HASIRALTI ETTİ

Bununla birlikte Gupta'nın tutuklanması ve hakkındaki iddialardan haberdar olan AFA, Dassault denetimine dair 2020'de bitirdiği raporda, model konusundan sadece 2 kısa paragrafta bahsetti ve olayı yargı yetkililerine bildirmeme kararı aldı.

Diğer yandan, Fransız savaş uçaklarının satışı, anlaşma yapıldığından bu yana Hindistan'da da tartışma konusu olmayı sürdürdü.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC),kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunuyor.

Modi hükümeti, Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek, uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddetmişti.

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