Fransa'nın İslam karşıtı tutumu Lübnan'da protesto edildi

AA

Başkent Beyrut'un Korneş Mezraa bölgesinde cuma namazı kılan yaklaşık 300 kişilik grup, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Methaf bölgesinde yer alan Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önüne doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Hazreti Muhammed'in ismi ve kelime-i şehadet yazılı büyük afişler taşıyan yüzlerce Lübnanlı, ordu ve emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı elçilik muhitine kadar Fransa ve Macron aleyhinde sloganlar attı.

Büyükelçilik önünde sloganlar eşliğinde marşlar çalan göstericiler, buraya Fransa yönetiminin İslam'a yönelik kabul edilemez tutumuna tepki için barışçıl gösteri düzenlemek üzere geldiklerini belirtti.

Göstericiler adına yapılan konuşmada, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınların Lübnan'da hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından reddedildiği ifade edildi.

Macron ve yönetimin Müslümanlara karşı düşmanca tutumunun kınandığı konuşmada, Müslümanların bu tür kampanyalara karşı birlik olmaları ve bölgeye yönelik sömürge adımlarına artık dur demeleri gerektiği vurgulandı.

- Lübnanlılardan İslam karşıtı açıklamalara tepki

AA muhabirine konuşan göstericilerden Şeyh Ebu Mustafa Şimali, Müslümanları temsil eden İslam Hilafeti düştükten sonra Fransa ve diğer bazılarının İslam'a karşı konuşma cesareti bulduğunu söyledi.

Şimali, "Müslümanları temsil eden Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han, Fransa'daki hakaret içerikli bir tiyatroya tepki göstererek, Fransa büyükelçisine 'Ben Müslümanların Sultanıyım. Bu tiyatroyu engellemezseniz Fransa'yı başınıza yıkarım' demişti." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı bir başka gösterici Muhammed eş-Şıhaymi de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed'e saldıranları savunmaktan vazgeçmesi ve haddini bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fida Sufi isimli kadın gösterici ise Müslümanların Hazreti Muhammed sevgisinin normal bir insana olan sevgi olmadığını belirterek, "O şeriatla gönderilen bir peygamberdir. Bu şeriatın yasaları tüm insanlığadır. Dolayısıyla tüm Müslümanların bu yapılanlara tepki göstermesi gerek." dedi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde de cuma namazından sonra toplanan kalabalık, Fransa'nın İslam'a ve Müslümanlara karşı tutumuna tepki göstermek için yürüyüş yaptı.