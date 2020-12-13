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Fransa'nın Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınaması üzerine Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız Büyükelçi'ye söz konusu kınama nedeniyle Tahran yönetiminin itirazı iletildi.

Sabah saatlerinde, Avrupa Birliği'nin (AB) gazeteci Zem'in idam edilmesini kınaması nedeniyle birliğin dönem başkanı olan Almanya'nın Tahran Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

İran'da muhalif gazeteci Zem idam edildi

İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezası dün infaz edilmişti.

Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

AB'den idama kınama

AB'den yapılan açıklamada, Zem'in idamının "en sert şekilde kınandığı" belirtilmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ölüm cezasının her koşulda reddedilmesi gerektiğini ve İran yönetiminin Zem'e yönelik yargılamanın adil olduğunu ispatlaması gerektiğini ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, İran'da Zem'in idam cezasının infaz edilmesinden dehşete düştüğü belirtilerek, gazetecinin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dilenmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da "düşünce ve basın özgürlüğüne ağır müdahale" yapıldığını savunarak idamı kınamıştı.

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