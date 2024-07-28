Fransa Olimpiyat Organizasyon Komitesinden, İsraili protesto eden taraftarlara soruşturma

Fransız spor gazetesi L’EQUIPE’in haberine göre, olimpiyatlar kapsamında Erkekler D Grubu'nda İsrail ile Paraguay arasında Parc des Princes Stadyumu'nda dün yapılan ve 4-2 Paraguay’ın galibiyeti ile sonuçlanan maçta, bir grup taraftarın Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto etmesi tepki ile karşılandı.

Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi (COJOP), maç sırasında ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açarak İsrail'i protesto eden taraftarlar hakkında "Yahudi karşıtı" eylemde bulundukları gerekçesiyle şikayette bulundu.

Paris Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma açıldığını doğruladı. REKLAM Müsabaka sırasında bir grup taraftar, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren ve olimpiyatlardan menedilmesi istenen İsrail'i protesto etmek için "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açmış, stat görevlileri ise hızla taraftarlara müdahale ederek pankartı kaldırmıştı. Olimpiyatlar öncesinde uluslararası kamuoyunda Rusya'ya olduğu gibi İsrail'e de boykot uygulanması gerektiği yönünde sesler yükselmiş, İsrail'in olimpiyat müsabakalarından men edilmesi ve hiçbir karşılaşmada İsrail bayrağına yer verilmemesi istenmişti.

Ancak olimpiyatların düzenlenmesinden sorumlu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), İsrail'in men edilmesi yönünde karar almadığı gibi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok farklı durumlar olduğunu öne sürerek, İsrail'e Rusya'ya uygulandığı gibi bir yaptırım uygulanamayacağı yorumunda bulunmuştu. Macron, İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla müsabakalara katılabilmesinin gerektiğini savunmuştu. Fransa, 11 Ağustos’a kadar sürecek olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.