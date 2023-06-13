AA

Fransa Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, resmi makamların, farklı Rus aktörlerin Fransa'ya karşı dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu aktörler arasında Rus veya Rusça konuşan kişi ve Rus şirketlerin yer aldığı belirtilerek, Rus devlet kurumlarının veya ona bağlı kurumların da Fransa hakkında yalan bilgiler yayarak bu kampanyaya katıldığı aktarıldı.

Söz konusu dezenformasyon kampanyasının, sahte sosyal medya hesaplarının yanı sıra Fransız medyası ve devlet kurumlarının web sayfaları taklit edilerek "sahte" internet siteleri oluşturularak yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, durumun tespit edilmesiyle yetkili Fransız makamlarının gerekli önlem ve koruyucu tedbirleri aldığına ve Fransa Dışişleri Bakanlığı sitesini de hedef alan böyle bir girişimin olduğuna işaret edildi.

Bu kampanyaya, Rusya'nın büyükelçiliklerinin ve Rus kültür merkezlerinin kurumsal sosyal medya hesaplarının da dahil olduğu ifade edilen açıklamada, durumun Rusya'nın Fransız kurumlarına zarar verme amacı güden "hibrit stratejisinin" yeni bir örneği olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'nın Rusya'yı bu tavrı nedeniyle kınadığı belirtilen açıklamada, Fransız yetkililerin Rusya'nın yürüttüğü "hibrit savaşı" yenmek için ortaklarıyla çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, hiçbir dezenformasyon girişiminin, Fransa'nın Ukrayna'ya destek verme çabalarını engelleyemeyeceği vurgulandı.

Fotoğraf: AA