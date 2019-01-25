Fransa’da 17 Kasım 2018’den bu yana devam eden Sarı Yelekliler eylemi halkı ikiye böldü. Sarı Yeleklilerin gösterilerinde kırıp dökme ve yakmalarından rahatsız olan ve böylelikle Fransızların hafta sonu kendilerini eve kapatmalarına neden olduklarını düşünen başka bir grup ise Kırmızı Fularlılar adı altında Sarı Yeleklilere karşı yürüyecek.



SARI YELEKLİLERE KARŞI YÜRÜYÜŞ

Kırmızı Fularlılar Pazar günü, başkent Paris’teki Cumhuriyet Meydanı'nda 'Cumhuriyet ve Özgürlük Yürüyüşü' yapacaklarını duyurdu. Bu eylemin de Sarı Yelekliler gibi halk eylemi olduğu belirtildi.



ŞİDDETİ DURDURMA EYLEMİ

Kırmızı Fularlıları harekete geçiren başlıca neden, Sarı Yeleklilerin neden olduğu şiddeti durdurma olduğu vurgulanırken, her hafta Cumartesi günü evde oturmaya zorlanan ve susturulan sessiz halk çoğunluğu harekete geçirmeyi umuyor.



MACRON YANLISI DEĞİLLER

Kırmızı Fularlılar hareketinin Cumhurbaşkanı Macron yanlıları olduğu düşüncesi ortaya atılsa da, Kırmızı Fularlılar eylemine katılmak isteyenler, Macron ile bağlantılarının olmadığını dile getirip şiddeti durdurmayı amaçladıklarını söylüyor. Kırmızı Fularlılar her cumartesi sistematik olarak yozlaşmış olan gösterilerin durdurulmasını istediklerini belirtiyor.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİLER

Gösteriye katılmak isteyen başka bir kişi ise Sarı Yeleklilerin yerlerde sürüklenmelerini de kınamak istediklerini belirterek, "İstekleri meşruydu, ancak öfke ve şiddeti, seçilmiş yetkililere ve gazetecilere karşı nefreti kınıyoruz" dedi. Kendilerinin de Sarı Yelekliler hareketi gibi, sosyal medya üzerinden örgütlendiklerini ifade eden kişi, Pazar günü Cumhuriyet Meydanında ‘Cumhuriyet ve Özgürlük’ için Kırmızı Fularlının toplanacağını ifade etti.