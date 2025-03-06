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        Haberler Dünya Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna'ya istihbarat desteği sağladıklarını söyledi | Dış Haberler

        Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna'ya istihbarat desteği sağladıklarını söyledi

        Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ABD'nin Ukrayna'ya askeri sevkiyatını ve istihbarat desteğini askıya alma kararının sahada olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, Rusya'ya karşı savaşan bu ülkeyle istihbarat paylaşımı yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:17
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        Fransa, Ukrayna'ya istihbarat desteği sağlıyor
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        Fransa Savunma Bakanı Lecornu, France Inter'e Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD'nin Ukrayna Savaşı'na yönelik tutum değişikliğine değinen Lecornu, bunun ABD'nin her zaman yaşadığı izolasyon dönemlerinin yansıması olduğu görüşünü paylaştı.

        Bununla birlikte Lecornu, Ukrayna Savaşı bağlamında Rus-Amerikan diyaloğunun gerçek manada başlamış bulunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

        ABD'nin Ukrayna'ya askeri sevkiyatını ve istihbarat işbirliğini askıya alma kararına ilişkin ise Lecornu, özellikle istihbarat işbirliğinin askıya alınmasının önemli bir operasyonel etkisi olacağının altını çizerek, "Ukraynalılara sağladığımız istihbarat kaynaklarımız var." dedi.

        ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te 28 Şubat’ta yaşanan tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmişti.

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