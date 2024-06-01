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        Haberler Dünya Fransa Savunma Bakanı soğuk savaşın bloklaşma mantığının çağın ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirtti | Dış Haberler

        Fransa Savunma Bakanı soğuk savaşın bloklaşma mantığının çağın ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirtti

        Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, soğuk savaş döneminden kalan bloklaşma mantığının çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini bildirdi. Bencilliğin yaygınlaştığını söyleyen Lecornu, "Diplomasi yeterli değil. Halklar ulusalcı reflekslere yöneliyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:43
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        "Halklar ulusalcı reflekslere yöneliyor"
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        Singapur'da düzenlenen, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumlarından "Shangri-La Diyaloğu"na katılan Lecornu, "Artan Rekabet Ortamında Kriz Yönetiminin Geliştirilmesi" konulu oturumda konuştu.

        "Yaşadığımız çağın ilk zorluğu bencillik. Zor zamanlar yaşıyoruz, çatışmalar daha çok. Diplomasi yeterli değil." ifadelerini kullanan Lecornu, mevcut çağın meydan okumaları arasında bencilliğin yaygınlaştığını belirtti.

        Gidişat daha da çetin bir hal aldıkça halkların ulusalcı reflekslere yöneldiğine işaret eden Lecornu, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle, bunun Avrupa ülkeleri arasında doğal bir hale dönüştüğünü söyledi.

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        Çok taraflı ilişkilerde bencillik tehlikesiyle mücadele edilmedikçe bunun felaket düzeyinde gerilemelere yol açabileceğini kaydeden Lecornu, "Devletler ortaklıklara engel olmamalı ve cömertlik eksikliği göstermemeli." dedi.

        Bloklaşma mantığı

        Lecornu, soğuk savaş döneminden kalan bloklaşma mantığının çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini dile getirdi.

        Fransız Bakan, "Bloklaşma mantığını soğuk savaş döneminde yaşadık ve bunun, biz Fransızların denizaşırı topraklarımızla çıkışımızın olduğu Kuzey Pasifik'e doğru ilerlediğini açıkça görüyoruz." dedi.

        Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu, 2 Haziran'da sona erecek.

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