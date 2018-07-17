Fransa U19 - Ukrayna U19 sahaya çıkıyor

Avrupa U19 Şampiyonası Grup B heyecanı devam ediyor. Fransa U19, 17 Temmuz 2018 Salı günü Ukrayna U19 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. Ev sahibi Fransa U19, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ukrayna U19, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 434 kodlu maçı oynayanlar; Fransa U19 galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.20, Ukrayna U19 galibiyet oranı 7.30. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Fransa U19 son hafta oynanan İspanya U19 maçında 0-2 yenildi.

Ukrayna U19 ise Fransa U19 maçında 2-1 yenildi.