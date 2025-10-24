Fransa Ukrayna'ya ek savaş uçağı gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek günlerde Ukrayna'ya ilave Aster tipi füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini belirtti.

Macron, Londra'da hibrit formatta düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına, çevrim içi olarak katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Macron, "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir barış koalisyonu olduğu hususunda şüpheye yer olmadığını savundu.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barışın sağlanması için hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini aktararak "Bu koalisyonu, tam olarak sağlam ve kalıcı bir barışa erişebilmek için kurduk." dedi.

Kalıcı bir çatışmayı veya teslimiyeti istemediklerine işaret eden Macron, "Rusya, bu konuya karşı. O, bu yasa dışı ve gerekçesiz savaşı başlattı ve şu ana kadar herhangi bir müzakereyi reddediyor." yorumunda bulundu.

Macron, Rusya'ya karşı baskıyı sürdürme çağrısı yaparak Zelenskiy'ye hitaben şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmaya devam etmeliyiz. Hava savunması kapasitesini, insansız hava araçları (İHA), İHA savarları. Volodimir bunu teyit etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ilave bazı Aster füzeleri, yeni eğitim programları ve Mirage (2000 savaş uçakları) teslim edeceğiz."