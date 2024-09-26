Fransa ve ABD, Lübnan'da geçici ateşkes için çalışıyor

Bakan Barrot, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.

79. BM Genel Kurulu nedeniyle New York'ta çok sayıda lider bulunduğuna işaret eden Barrot, bunun Lübnan'da diplomatik çözüm bulunması için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Bakan Barrot, "Savaş kaçınılmaz değil. Diplomatik çözüm mümkün." vurgusunu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.