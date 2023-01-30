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Haberler Dünya Fransa ve Avustralya'dan Ukrayna'ya kritik destek - Dünya haberleri
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Fransa ve Avustralya, Ukrayna'ya binlerce 155 milimetrelik obüs mermisi gönderecek

Rusya-Ukrayna Savaşı 11 aydır devam ederken, başta ABD olmak üzere birçok NATO ülkesi Kiev yönetimine destek açıklamayı sürdürüyor. ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın ardından Fransa da Avustralya ile ortaklaşa, Ukrayna ordusuna binlerce obüs mermisi gönderileceğini duyurdu. Proje, 2021'de kriz yaşayan Fransa ve Avustralya için yeni bir ortaklık anlamı da taşıyor.

Fransa ve Avustralya'dan Ukrayna'ya kritik destek - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa ve Avustralya'nın Ukrayna'ya ortaklaşa binlerce 155 milimetrelik obüs mermisi göndereceklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi.

Colonna, Avustralyalı bakanları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "2021'den bu yana ilk defa uluslararası ve savunma meselelerinde istişareler bu formatta düzenlendi." dedi.

Amaçlarının iki ülke arasındaki ortaklığı yeniden inşa etme çalışmalarını sürdürmek olduğunu ifade eden Colonna, bu ortaklığın karşılıklı saygıya dayalı olmasını istediklerini belirtti.

Colonna, Fransa ve Avustralya'nın işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştığına değindi.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise Fransa ve Avustralya'nın Ukrayna'ya ortaklaşa 155 milimetrelik obüs mermileri göndereceğini belirterek, iki ülkenin bu kapsamda binlerce 155 milimetrelik obüs mermisi üreteceğini ifade etti.

Lecornu, ilk teslimatın gelecek haftalarda başlayacağını aktardı.

Avustralya Savunma Bakanı Marles de Fransa'nın Avustralya ile en önemli ilişkileri olan ülkelerin arasında yer aldığını söyledi.

Fransa-Avustralya ilişkileri, Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması nedeniyle 2021'de gerilmişti.

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Paris'te 1 Temmuz'da bir araya gelerek AUKUS anlaşmasının gerdiği ilişkileri düzeltmek üzere "iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açma isteklerini" açıklamıştı.

Fotoğraf: AP

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