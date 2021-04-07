Fransa’da belediyenin camiye yardımı İçişleri Bakanı'nın talimatıyla yargıya taşınıyor

AA

Bas-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamada, Strazburg Belediye Meclisi’nde Eyüp Sultan Camisi'ne, inşa maliyetinin yüzde 10’u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı yapılmasının kabul edilmesinin tartışmalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Vali Josiane Chevalier ile Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian arasındaki yazışmaların Belediye Meclisinin kararını geri çekmesiyle sonuçlanmadığı, bu nedenle valiliğin tartışmalı gördüğü bu yardım kararını iptal istemiyle Strazburg İdari Mahkemesine götüreceği aktarıldı.

- Darmanin yardıma itiraz etmişti

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yeşiller Partisinden olan Strazburg Belediyesinin 22 Mart’taki kararına karşı çıkarak, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari mahkemeye sevk etmesini istemişti.

Darmanin açıklamasında, "Strazburg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini kullanmıştı.

Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta Darmanin'in talebine itiraz ederek, söz konusu kararın Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu belirtmişti.​​​​​​​

- Devlet, daha önce camiye hibede bulunmuştu

Caminin yapımını üstlenen Fransa İslam Toplumu Mili Görüş (CIMG) ile "İnanç ve Uygulama" adlı sivil toplum kuruluşu ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) dün düzenledikleri ortak basın toplantısında, Darmanin'in tüzüğü gerekçe göstererek, validen federasyonları bölgesel organizasyonlardan dışlamasını istemesinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

Fransa hükümeti, İslam Toplumu Milli Görüş’e (CIMG) bağlı camiye 2019 yılında suç önleme hibesi olarak 22 bin 400 avro ödemişti.