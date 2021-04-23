Fransa’da bıçaklı saldırıya uğrayan polis hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rambouillet kentindeki karakolda öğleden sonra bir polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başbakan Jean Castex ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerini ziyaret etti.

Yetkililer, saldırganın istihbarat servisleri tarafından tanınmadığını söyledi.

İdari personel polis memurunu bıçaklayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve diğer polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın 2009’da Fransa’ya giriş yaptığı öğrenildi.

Soruşturmayı terörle mücadele savcıları devraldı ve olayın olası bir terör saldırısı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Saldırının, kurbanın öğle yemeği arasından döndüğü sırada karakolun girişinde gerçekleştiği bildiriliyor.

Görgü tanıkları saldırganın bir süre cep telefonuyla konuşarak karakolun dışında yürüdüğünü ve saldırı kurbanı güvenli kapılardan geçtiği sırada içeri girmeye çalıştığını anlattı.

Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim” ifadelerini kullandı.

Beş yıl önce aynı bölgede iki polis memuru evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, Paris'in kuzeybatısındaki Conflans Saint-Honorine'de de bir öğretmenin de, okulunun yanında başı kesilmişti.

2019'da da Paris'te polis merkezine düzenlenen saldırıda üç memur hayatını kaybetmişti.