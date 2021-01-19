Fransa’da caminin kapatıldığı kentin Belediye Başkanından Macron hükümetine beceriksizlik eleştirisi

AA

Le Parisien’in haberine göre, Fransa’da hükümetin “İslami ayrılıkçılıkla mücadele” adı altında çok sayıda camiyi kapatma adımından Montmagny'deki cami de nasibini aldı.

Kentin Belediye Başkanı Patrick Floquet, “Bu caminin söz konusu nedenle kapatılmasını gerektirecek bir durum hiçbir zaman var olmadı.” diyerek kapatma emrinin arkasındaki İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in hata yaptığını belirtti.

“Bu çok ciddi bir hata, hükümetin iletişim konusundaki beceriksizliğini kınıyorum.” diyen Floquet, Aralık 2020’de bir güvenlik komisyonunun camide incelemelerde bulunduğunu ve olumsuz hiçbir durumla karşılaşılmadığını kaydetti.

Floquet, komisyonun cami sorumlularından eksik kalan birkaç çalışmayı tamamlamalarını istediğini, bu talebin de kısa süre içerisinde yerine getirildiğini aktardı.

“Polemik konusu olmayan bir camiydi.” diyen Floquet, İçişleri Bakanının bölgede 5 yıl önce kapatılan bir camiyle Montmagny Camisi’ni karıştırdığını, yanlış ibadet yerine kapatma kararı uygulandığını anlattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 16 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada, izlenmesini talep ettiği 18 ibadet yerinden 9'unun kapatıldığını açıklamıştı.

Charlie Hebdo dergisinin, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerini, okulda öğrencilerine gösteren öğretmenin 16 Ekim'de öldürülmesiyle hükümet, ayrılıkçılığa sebep oldukları gerekçesiyle Müslüman birçok kişi, kuruluş ve ibadet yerlerine yönelik sert adımlar atmıştı.

Fransa'da 60'tan fazla kişi bu gerekçeyle ülkeden gönderilirken, aralarında Müslüman yardım kuruluşu Barakacity ve İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIF) de bulunduğu birçok kuruluş kapatılmıştı.