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Yaptırıma göre, Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, 2S statüsünde olan emekli generalleri 2S statüsünden çıkartacağını ve tam emekli olmalarına ilişkin kararı uygulayacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da kararı bildiren Genelkurmay Başkanı, prosedürün başladığını ve nihai kararın Cumhurbaşkanı Macron’un imzasıyla sonuçlanacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da 2S statüsüne sahip olan emekli generaller, Cumhurbaşkanı Macron, hükümet ve meclise seslenen e-bildiri yayımladı. Bildiride emekli generaller: ‘‘Bir an önce değerlerimizi savunan yurtsever adımlar atılmazsa, Fransa'da bu büyüyen kaos iç savaşla sonuçlanacak ve sizin sorumluluğunu taşıyacağınız binlerce can kaybı olacak" diyerek açık çağrıda bulundu.

Fransa’nın 2S statüsüne sahip olan emekli generallerinin siyasi ve dini konularda fikirlerini söylemesi hali hazırda yasak olduğu biliniyor. Bildirinin 1961 yılında Cezayir bildirisiyle benzerliği Fransa’daki siyasiler tarafından gündeme getirildi.

Bildirideki iç savaş tehdidi sonrasında Başbakan Castex ve aşırı sağcı lider Marine Le Pe bildiriyi kınadığını söylemişti.