Fransa’da restoran ve bar sahipleriyle müşterileri Kovid-19 önlemlerini protesto etti

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Ülkedeki salgından en fazla etkilenen ikinci kent Marsilya’da toplanan bar ve restoran sahipleri, Sağlık Bakanlığının açıkladığı "maksimum alarm bölgesi olarak tanımlanan Guadeloupe ile Aix-Marsilya bölgelerinde tüm bar ve restoranların yarından itibaren 15 gün boyunca tamamen kapanmasını" içeren tedbiri protesto etti.

Bugün kentte bir hastanenin yoğun bakım ünitesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Oliver Veran’ı yuhalayan işletme sahipleriyle, onlara destek için toplanan müşteriler kapatma önlemlerine uymayacaklarını bildirdi.

- Spor salonlarından da önlemlere tepki

Hükümetin ayrıca "ileri alarm bölgesi" olarak tanımlanan ve aralarında Paris, Bordeaux ile Lyon’un da bulunduğu 10 kentte aldığı spor salonlarının kapatılması kararı da salon sahiplerince protesto edildi.

Bazı spor salonu işletmecileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularda, sporun Kovid-19’a karşı bünyeyi güçlendirdiği ve zinde tuttuğunu belirtti.

Spor salonu üyesi 7 milyon kişi arasında sadece 63 vaka görüldüğünü ifade eden spor antrenörleri, salonların açık olmasının kamu yararına olduğunu savunarak spor severleri salonların yeniden açılması için harekete geçmeye ve yürüyüşe yapmaya çağırdı.

- Bar ve restoranlar yerel saatle 22.00'da kapanacak

Bakan Veran, 23 Eylül Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "ileri alarm bölgesi" olarak tanımlanan ve her 100 bin kişide 150 vaka görülen kentlerde büyük çaplı etkinliklerin yasaklandığını, kamusal alanlarda en fazla 10 kişinin bir araya gelebileceğini, spor salonlarının kapatılacağını ve 28 Eylül'den itibaren bar ve restoranların en geç saat 22.00'da kapanacağını duyurmuştu.

Veran, salgından en fazla etkilenen ve ayrıca maksimum alarm bölgesi olarak tanımlanan Aix-Marseille ve Guadeloupe bölgelerinde de 26 Eylül'den itibaren tüm bar ve restoranların 15 gün süresince tamamen kapanacağını açıklamıştı.

Fransa'da, dün 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Başbakan Jean Castex, dün gece France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti.