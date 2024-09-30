Fransa’dan İsrail’e, Lübnan’a kara saldırısından kaçınma çağrısı

Lübnana düzenlediği resmi ziyaret kapsamın Fransa’nın Beyrut Büyükelçiliği’nde bir basın toplantısı düzenleyen Barrot, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına yardım etmeye hazırız ve Lübnan ordusuna desteğimizi güçlendireceğiz.” dedi.

Barrot, İsrail’e Lübnan’a herhangi bir kara saldırısından kaçınma çağrısı yaparak, “Tüm taraflar, hala masada olan ve hâlâ umut olan, ancak çok az zamanımız kalan ateşkes önerisini kabul etme fırsatını şimdi değerlendirmelidir.” ifadelerini kullandı.