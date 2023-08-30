Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, Macron hükümetinin Afrika politikasını eleştirdi

Le Pen, X sosyal medya platformundan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı etiketleyerek yaptığı açıklamada, Gabon'da cumhurbaşkanı seçimleri sonrası ciddi olaylar yaşandığını belirtti.

Le Pen, Colonna'ya "Afrika politikanızı tanımlayan beceriksizlik göz önüne alındığında, Fransa'nın bu tarihi dost ülkeyle ilişkilerinde yürüttüğü doktrinin ne olduğunu bize söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Colonna'ya Gabon'daki Fransız vatandaşlarını korumak için ne tür önlemler alındığını soran Le Pen şu ifadeleri kullandı:

"Fransa bu seçimin geçerliliğini tanıyor mu? Gabon hükümetine destek amacıyla ülkemizin müdahale etmesini öngören bir anlaşmanın olmadığını bize teyit edebilir misiniz? Çad, Mali, Nijer ve şimdi de tarihten bu yana Fransa yanlısı Afrika ülkesindeki kötü sonuçları gördüğümüzde, Afrika politikanızdaki tutarlılık nedir?"

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Le Pen, Fransa'nın, halklara ve egemenliklere daha saygılı bir işbirliğini kapsayan Afrika politikası yürütmesi gerektiğini belirtti.

GABON'DA DARBE

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​