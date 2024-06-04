Fransız aşırı sağı, AP seçimlerinde galip gelmesi halinde erken seçim isteyecek

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransız aşırı sağcı parti Ulusal Birliği'nin (RN) Başkanı Jordan Bardella, 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerinde galip gelmeleri halinde Fransız Ulusal Meclisinin feshedilmesini isteyeceklerini bildirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik hareketinin lideri Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birliği'nin (RN) Başkanı Jordan Bardella, Ouest-France gazetesine verdiği röportajda, bu hafta sonu yapılacak AP seçimlerinin "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'a evet ya da hayır referandumu" niteliğinde olmasını istediğini belirtti.

Macron'un nükleer enerji politikalarında çevrecilerin etkisi altında kaldığını değerlendiren Bardella, bu nedenle "ciddi zaman kaybı" yaşandığını söyledi.

Bardella, elektrik fiyatlarının belirlenmesine ilişkin kuralların Brüksel tarafından belirlendiğini ve bu kuralların "Fransızların elektrik faturalarına yansıyan fiyatları Alman karbon ve doğal gazına bağladığına" işaret etti.

"Yeniden sanayileşmek ve Fransızlara yeniden alım gücü sağlamak için" nükleer enerjinin "ulusal stratejik bir öncelik" haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Bardella, ayrıca nükleer enerjiye yapılan yatırımın artmasının elektrik faturalarını yüzde 30 oranında azaltacağını belirtti.

Bardella, seçim kampanyası yürütürken dinledikleri Fransızların başlıca rahatsız oldukları hususların artan enflasyon karşısında alım güçlerinin düşmesi, "kimlik ve güvenliği istikrarsızlaştıran" göçmen politikaları ve Macron'un yönetim metotları olduğunu dile getirdi.