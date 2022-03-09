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Fransız devi Rusya teslimatlarını askıya aldı

Fransa’nın demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom şirketi, Rusya'ya yaptığı teslimatları askıya aldığını duyurdu.

Fransız devi Rusya teslimatlarını askıya aldı
AA

Fransa’nın demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom şirketi, Rusya'ya yaptığı teslimatları askıya aldığını duyurdu.

Alstom'dan yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Rusya'ya karşı alınan yaptırımlar kapsamında, bu ülkeye gerçekleştirdikleri teslimatlar ile gelecekteki yatırımları askıya aldıkları belirtildi.

Rusya'nın Transmashholding (TMH) şirketinin hisselerinin yüzde 20'sinin Alstom'a ait olduğu aktarılan açıklamada, Alstom'un bu hisselerin değerine ilişkin kararını 2021-2022 mali yılı kapanışında belirleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Alstom'un ayrıca, Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle bu ülkedeki demir yolu ağının işletmecisi UZ ile ortak yürüttüğü bir projenin görüşmelerinin de askıya alındığı bildirildi

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